Owen Wijndal speelt alles: ‘Ik heb een engeltje op mijn schouder’

KNVB-arts Goedhart: ‘Coronavi­rus is inbreker die sporen achterlaat’

3 november Bondsarts Edwin Goedhart van de KNVB vergelijkt het coronavirus met een inbreker. ,,Die inbreker verdwijnt weer uit je huis, maar dat betekent niet dat zijn DNA ook weg is. Zo werkt het ook met iemand die besmet is geweest met het coronavirus", zegt Goedhart, die betrokken is bij het omvangrijke testprogramma dat de KNVB in samenwerking met laboratoriumketen Eurofins heeft opgezet voor het betaalde voetbal.