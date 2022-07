Owen Wijndal dolgelukkig met transfer: ‘Ik wilde altijd al naar Ajax’

Herstel NAC-spits Van der Sande vordert gestaag, wedstrij­den voorlopig nog geen optie

,,In de creativiteit hebben we een slag te maken.” Dat zei Robert Molenaar zaterdagavond na de 1-0-oefenzege van NAC op FC Eindhoven. Ondanks de aanstaande komst van Thomas Marijnissen en de terugkeer van de onfortuinlijke Jort van der Sande heeft NAC extra wapens nodig om in de competitie een rol van betekenis te kunnen spelen.

25 juli