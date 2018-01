Overweldigende meerderheid ziet Koeman als ideale bondscoach

Fortuna verliest na nederlaag in Emmen koppositie aan NEC

26 januari NEC is de nieuwe koploper in de Jupiler League. De Nijmeegse club profiteerde van de uitglijder van Fortuna Sittard, dat in eigen huis verloor van FC Emmen (1-2). NEC versloeg in De Goffert FC Den Bosch met 1-0.