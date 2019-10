Overtredingen Viergever en Hendrix dreunen na bij FC Utrecht

Ramselaar lijkt het duel van zondag te halen, ten minste, als hij morgen geen serieuze reactie heeft na de training van vandaag. Gustafson komt er slechter vanaf: hij mist de wedstrijd tegen Sparta sowieso. ,,De impact van die overtredingen is dusdanig dat ik gewoon twee jongens bijna de hele week kwijt ben”, aldus Van den Brom. ,,Er is niets kapot, maar het herstel van Simon gaat wel wat langer duren dan dat van Bart. Dat is jammer, omdat het elftal net gestalte begon te krijgen. Nu moet ik door blessures noodgedwongen andere keuzes maken. We hebben genoeg keuze, dat vooropgesteld, maar na zo’n wedstrijd als tegen PSV wil je het liefst doorgaan met dat elftal.”



Wie wel blijft staan, is Mark van der Maarel. Hij verving de afgelopen twee wedstrijden de geschorste Leon Guwara, die alweer op twee rode kaarten staat dit seizoen. De Duitse linksback is nu weer terug, maar Van der Maarel blijft staan. ,,Je bent zo goed als je laatste wedstrijd”, vindt Van den Brom. ,,En daarin heeft Mark het goed gedaan. Ik heb hem nodig gehad door de rode kaarten van Leon en hij heeft het in die wedstrijden goed gedaan. Uiteindelijk kom je dan gewoon aan de beurt.”



Behalve Gustafson is ook Adrián Dalmau opnieuw afwezig. Hij liep op de training deze week een enkelblessure op. Urby Emanuelson is nog een twijfelgeval. Simon Makienok keert na lang blessureleed terug in de selectie van FC Utrecht.