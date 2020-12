Overmoed Badr, Koeman en Stevens: pijnlijk maar ook vermakelijk!

Het thema vandaag is: het verschil tussen moed en overmoed. Het zou een walk in the park worden, volgens kickbokser Badr Hari. Badr had zijn Roemeense tegenstander vooraf van het niveau Heerenveen genoemd, hijzelf was Real Madrid. Ik vermoed dat Badr Benzema in gedachten had, volgens Zinédine Zidane trouwens de bes­te Franse spits ooit.