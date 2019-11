Overmars over mentaliteit: ‘Hier gaan kinderen met elektrische fiets naar school’

Victor Sikora koestert Nederland, maar is echte Australiër geworden: ‘Het leven is daar zoveel mooier’

16:39 Victor Sikora was de afgelopen weken even in Deventer. De oud-aanvaller van Go Ahead Eagles, Ajax en Vitesse keerde voor even terug op zijn geboortegrond vanwege de ziekte van zijn vader. ,,Het voelt goed om nu bij hem te zijn, maar Australië is mijn thuis. Het leven is daar zó veel mooier dan in het gestresste Nederland.’’