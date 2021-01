Overmars over Haller: ‘Tadic scoorde bij Southampton ook maar drie keer in een seizoen’

,,Jammer dat hij op de bank zit? Nee hoor, het lijkt me vrij logisch”, zei Overmars voor de camera van ESPN. ,,De trainer is altijd degene die beslist. De trainer is meer voor de korte termijn, mijn job is voor de lange termijn. We wilden Haller vier jaar geleden ook al halen. De afgelopen zomer hebben we ook al geïnformeerd. Zij hadden hem net een half jaar dus ze lieten hem niet gaan. Het systeem daar is moeilijker dan hier. Daar speel je meer op de middenlijn. Tadic maakte ook drie goals in een seizoen bij Southampton", zei Overmars. Dat was in het derde seizoen van Tadic bij de club uit het zuiden van Engeland. In de andere drie seizoenen kwam Tadic tot vier, zeven en zes treffers in de Premier League. Bij Ajax staat Tadic inmiddels op 65 goals in 118 duels in alle competities.



Overmars heeft er vertrouwen in dat Haller bij Ajax ook weer veelvuldig gaat scoren, nadat hij bij West Ham de afgelopen anderhalf jaar tot veertien goals in 54 duels kwam. Haller kwam in zijn drie seizoenen bij FC Utrecht nog tot 51 goals in 98 wedstrijden. ,,Ik heb er een goed gevoel over dat Haller hier goed past. Hij speelt hier dertig meter meer naar voren dan bij West Ham United, dat is natuurlijk een groot verschil voor een spits.”