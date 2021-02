Overmars gaat in op heikele punten bij Ajax: 'Tuurlijk staan er dingen in het contract over doping’

In Rusland is de transfermarkt nog ruim twee weken open. ,,Voor ons was de deadline 1 februari, dus een hele andere onderhandelingssituatie. Ik heb de verwachting dat het rond gaat komen met Moskou. Op dit moment is hij geen basisspeler. Je legt alles op een weegschaal, alles speelt mee. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat de rechtszaak niet meespeelt. Quincy heeft het het eerste jaar fantastisch gedaan, vormde een geweldig koppel met Ziyech. Maar Antony doet het nu ook heel goed, zo gaan die dingen.’’

Quote We hebben Haller excuses aangeboden, dat was wel het minste MarcOvermars Overmars ging ook in op de dopingschorsing van doelman Andre Onana, wiens contract in de zomer van 2022 afloopt. ,,Daar gaan wij een dezer dagen met zijn mensen om hem heen over hebben. Je kunt verlengen, maar het is complex. Als je niet speelt, kan de beloning minder worden. Natuurlijk staan er dingen in het contract over doping. Maar het gaat erom hoe we gezamenlijk deze weg kunnen bewandelen. Wat gebeurt er als onze keeper het over een halfjaar hartstikke goed doet? De komende weken zullen we kijken hoe het ervoor staat. Maar verlengen behoort zeker tot de mogelijkheden.”

Vanavond staat Maarten Stekelenburg tegen PSV onder de lat. Overmars: ,,We hebben genoeg vertrouwen in Maarten. Ook komende zomer? Dat zien we dan wel weer.’’

Haller

Het was een bewogen week voor Ajax, want naast de zaak-Onana speelde ook nog de vergeten inschrijving voor Sébastien Haller mee. De recordaankoop kan vanwege een vergeten vinkje niet meedoen in de Europa League. ,,We gaan er een extra controlepunt op losgooien. Zelf was ik niet één van de controlepunten, maar ik denk dat ik dat wel word. Haller stond al op die lijst. Het is geen ingewikkeld systeem. Zolang je met mensen werkt, kunnen zulke dingen gebeuren. Het mag natuurlijk niet. We hebben Haller excuses aangeboden, want dat was het minste dat we konden doen.’’

Brobbey

Het vertrek van Brian Brobbey, die komende zomer met een aflopend contract gratis wegloopt uit de Arena, vindt Overmars ‘jammer’. ,,Omdat we de potentie in hem zagen om in Ajax 1 te spelen, zoals bij Gravenberch. We bieden hem de eerste tien wedstrijden aan, zodat hij in de basis kan groeien. Maar ik respecteer zijn keuze. We hadden zoveel geduld tijdens de onderhandelingen, misschien wel te veel geduld, ook al door een eerdere deadline voor hem. Maar dit is jammer, vooral ook omdat hij Amsterdamse bluf heeft.’’

Volledig scherm Marc Overmars. © ANP