Overmars: Frenkie past absoluut bij Barcelona

Alex Gersbach tekent voor 2,5 jaar bij NAC

19:38 Wat al weken in de lucht hing, is woensdag officieel door NAC wereldkundig gemaakt: Alex Gersbach heeft voor 2,5 jaar getekend in Breda en komt over van de Noorse topclub Rosenborg. Hij meldt zich als de Azië Cup voor zijn land Australië ten einde is.