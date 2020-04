Overleg over salariskortingen in het betaald voetbal gaat van start

De verjaardag van… Anthony Lurling: ‘Ik ben wel blij dat ik nu niet bij de KNVB werk’

15:02 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Anthony Lurling (43), de oud-voetballer van onder meer FC Den Bosch, Heerenveen, NAC en Feyenoord. Tegenwoordig is hij, naast hoofdcoach van amateurclub FC Engelen, jeugdtrainer bij PSV.