Oussama Idrissi, van de pleintjes in Gageldonk naar Sevilla: ‘Hij was bij Halsteren al vreselijk doelgericht’

Het was in een potje tussen Halsteren D1 en FC Bergen D1 dat Oussama Idrissi een van de eerste keren zijn klasse liet zien. Op de pleintjes in Gageldonk kenden ze hem al als pingelaar, maar in Halsteren viel hij óók op het veld op, wél als defensieve middenvelder. Idrissi hield de bal plagerig hoog, omspeelde een paar tegenstanders en schoot van ver in het doel. ,,Ik liep na afloop de kleedkamer van FC Bergen in pakte hem bij zijn krullen. Hij keek me aan en zei: ‘Ik moest wel trainer, ze pakten me toch niet aan”, lacht René de Priester, toen coach bij Halsteren.