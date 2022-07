Oud-PSV’er in Zwitserland veroordeeld voor cocaïnehandel en witwassen

De ex-speler zit al twee jaar in de cel, maar moet in totaal acht en een kwart jaar brommen, schrijft het Zwitserse medium Blick . Daarnaast wordt hij na het uitzitten van zijn straf het land uitgezet en mag hij de daaropvolgende acht jaar niet meer terugkeren. Zijn handlanger kreeg 5,5 jaar cel opgelegd.

Zijn handlanger werd betrapt met twee kilo cocaïne die hij van Nederland naar Zwitserland bracht. De drugs zou echter door S. zijn ingekocht in Nederland. Daarop werd ook de ex-voetballer aangehouden. De politie vernietigt de drugs en de auto, die een geheim compartiment had waarmee spullen konden worden gesmokkeld. Hetzelfde geldt voor twee (vervalste) horloges, die destijds in beslag werden genomen.