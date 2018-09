Oud-NAC'er El Khayati: 'Ik zou bij Feyenoord of PSV niet misstaan'

Door Yorick Groeneweg



Nasser El Khayati (29) is blij dat het clubvoetbal weer gaat beginnen. Natuurlijk heeft de aanvallende middenvelder van ADO Den Haag vanwege de tussenliggende interlandperiode een week extra kunnen genieten van zijn laatste wedstrijd met vier goals tegen Excelsior, maar bij de 29-jarige Rotterdammer staat het spelplezier voorop. ,,Ik baal van zo’n saaie interlandweek zonder clubvoetbal.’’



Toch kijkt hij ondertussen wel naar voetbal. Hij ziet ook graag de nationale ploegen van Marokko en Nederland spelen. Zelfs voor Jong Oranje gaat hij zitten, maar El Khayati is vooral blij dat hij nu weer naar Barcelona en in het bijzonder Lionel Messi kan kijken. ,,Mijn favoriete club en speler. Ik probeer zoveel mogelijk te kijken. Want als het Brighton tegen Crystal Palace is, dan kijk ik zeker ook.’’



Niet alleen als liefhebber, de topscorer van de eredivisie hoopt ervan te leren om vervolgens zelf beter te spelen. ,,David Silva of Kevin De Bruyne van Manchester City kan ik niet nadoen, want dat zijn geweldige toppers, maar ik probeer wel dingen van ze over te nemen. Hoe ze vrijkomen tussen de linies of wanneer ze wel of juist niet een steekbal geven.’’



Tegen Excelsior scoorde hij vier keer, waarvan drie keer met een schot van buiten het zestienmetergebied. Hoeveel voetbal ADO’s creatieve brein ook kijkt, dát ziet hij zelden. Mooi vindt hij het ook dat hij op Teletekst zichzelf nu bovenaan ziet staan bij de topscorers. ,,Het is een mooi begin. Nu die lijn doortrekken.’’