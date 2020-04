Oud-assistent van Koeman bij Oranje: ‘We moeten niet uit emotie gaan voetballen’

Quote De spelers moeten creatief zijn en hun eigen trainings­vi­deo's uploaden. Eentje kwam wielren­nend in een kudde kamelen terecht Jan Kluitenberg, Conditietrainer Al Jazira ,,Als er in Nederland komende zomer wordt gevoetbald, is er een aanzienlijk risico voor de gezondheid van spelers.’’ Jan Kluitenberg valt even stil als de Nederlandse plannen voor hervatting van de competitie op tafel komen. De voormalig fysiektrainer van Oranje ziet – na maanden van inactiviteit - weinig heil in de zondvloed aan wedstrijden in heel korte tijd. ,,De kans op blessures is groot. Maar de maatschappij heeft wel andere problemen op dit moment. Ethisch voelt het niet goed om nu over voetbal te praten.’’



Kluitenberg mag dan in de ziedende hitte van de woestijn in de Verenigde Arabische Emiraten resideren, 6700 kilometer buiten Nederland, zijn situatie is amper anders dan hier. Het voetbal in de emiraten is door het coronavirus volledig lamgelegd.

,,Op 20 april wordt in de emiraten een besluit genomen over de competitie’’, weet de conditietrainer van Al-Jazira. Veel vertrouwen heeft de 57-jarige Apeldoorner niet in een verlenging. ,,Een frisse neus, zoals Mark Rutte zegt, haal je hier overdag echt niet echt bij 40 graden Celsius. Dat wordt in de zomermaanden nog wat warmer. Ze willen dan gaan voetballen om 22.00 uur ’s avonds, ook omdat eind deze maand de Ramadan van start gaat. Maar of dat realistisch is?’’

Avondklok

Kluitenberg zit met zijn vrouw Rebecca in Abu Dhabi, op een uur rijden van Dubai. Ook de miljoenenstad in de Verenigde Arabische Emiraten zit in een lockdown en ’s avonds is er vanaf 20.00 uur een avondklok. ,,Elke avond krijgen we rond zeven uur een appbericht van de regering dat we naar binnen moeten’’, aldus Kluitenberg. ,,Na acht uur is er nagenoeg niemand meer op straat. Alleen de mensen van het “Sterilization Programm” die de hele stad schoon spuiten en desinfecteren. Ook in de supermarkt, drogist en zelfs ons eigen appartement moeten wij door een soort sluis waar direct je lichaamstemperatuur wordt gemeten.’’

Volledig scherm Het dagelijkse bericht van de regering in de Verenigde Arabische Emiraten die de avondklok inluidt. © Jan Kluitenberg

Bij koorts gaan alle alarmbellen af. ,,Maskers en handschoenen zijn verplicht voor iedereen. Het coronavirus houdt ook hier het leven in de greep, al mogen wij gelukkig nog de straat op. In Dubai is alles afgesloten en word je opgepakt als je op straat loopt zonder juiste papieren.’’

Verantwoord

Nederland is liberaal en open, vindt Kluitenberg, die de voetbaldiscussie op de voet volgt. Vanaf 19 juni zou de bal weer moeten rollen, om zes weken later af te sluiten. ,,Verantwoord? Mijn gevoel zegt van niet.’’

Als conditietrainer van onder meer Benfica, Everton, AZ en Feyenoord heeft hij genoeg van de voetbalwereld gezien om te weten waarover hij spreekt. Na drie maanden zonder training en wedstrijd moeten spelers minimaal drie weken optrainen, vindt Kluitenberg. ,,In de reguliere situatie kan een prof best twee duels in een week spelen, maar nu is dat vragen om blessures. De zomerstop is normaal vijf weken en dan heb je ook een lange aanloopperiode nodig.’’

Volledig scherm Jan Kluitenberg in Abu Dhabi © Jan Kluitenberg

Kluitenberg vreest voor een fysiek slagveld, eind volgend seizoen. De rustmomenten ontbreken immers nu in augustus alweer de nieuwe competitie start en er tijdens de kerstdagen wordt doorgespeeld.

Emotie

,,Maar waar hebben we het over?’’ De 1,5 meter maatschappij zal de komende maanden nog wel bestaan, social distancing is de regel. ,,Iedereen moet zich houden aan de regels. Of je nou werkt in de bouw of als voetballer’’, stelt Kluitenberg. ,,Ethisch is het niet verantwoord om dan te voetballen. De wereld staat in brand en niemand heeft dit ooit eerder meegemaakt. We moeten niet uit emotie of financiële motieven gaan voetballen.’’

Volledig scherm Hoofdtrainer Marcel Keizer en fysiektrainer Jan Kluitenberg bij Al jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. © Jan Kluitenberg

Speciale app

In de emiraten komt Kluitenberg elke ochtend om half acht nog even in het stadion van Al-Jazira. ,,Daar train ik met een speler individueel. Voor alle andere spelers maak ik een weekprogramma en ik heb een speciale app ontwikkeld. Daar staan honderd fysieke oefeningen op van mezelf die iedereen kan doen. Ook is het ideaal om de onderlinge banden aan te halen en de creativiteit bij spelers te bevorderen. Ze moeten eigen filmpjes uploaden van hun training. Ik zie echt de leukste dingen. Een speler kwam al wielrennend in een kudde kamelen terecht, terwijl een ander in de woestijn een zware voetbaloefening deed.’’

Ambassade

Kluitenberg houdt het nog wel wat weken vol, maar heeft de eerste lijntjes naar een terugkeer in Nederland al gelegd. ,,Als eind april blijkt dat er niet meer gespeeld wordt, ga ik via de ambassade een vliegticket regelen naar huis. Dan sluit ik in de voorbereiding in Nederland wel weer aan bij Al-Jazira. Als we dan weer het veld op mogen natuurlijk.’’

Volledig scherm Kluitenberg in actie als fysiektrainer bij Al Jazira. © Jan Kluitenberg