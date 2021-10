Oud-Ajacied Piet Wijnberg (63) overleden

Wijnberg speelde van 1978 tot en met 1982 voor Ajax. Mede door blessures kwam de Hilversummer niet verder dan 59 duels. De mandekker maakte één doelpunt in Amsterdamse dienst, op 11 mei 1980 in de kampioenswedstrijd tegen Excelsior. Later voetbalde hij nog voor Go Ahead Eagles, NEC, DS’79 en Sparta.