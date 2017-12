Oud-Ajacied Henning Jensen op 68-jarige leeftijd overleden

City stuurt Ghanees jeugd­in­ter­na­ti­o­nal voor een maand op stage naar NAC

13:08 Vanaf vandaag (dinsdag) is Mohammed Aminu voor een maand neergestreken in Zundert. In het kader van het uitwisselingsproject met Manchester City traint de 17-jarige Ghanese jeugdinternational in december met het eerste van NAC mee.