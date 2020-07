Orkun Kökcü: ‘Ik moet dubbele cijfers halen’

Met zaakwaarnemer Ali Dursun sprak hij af eerst een bepalende rol bij Feyenoord te willen vervullen. ,,Afgelopen seizoen ging goed, maar ik wil meer en ik moet ook meer laten zien. Dan denk ik meteen aan het maken van meer doelpunten. Ik heb een goed schot, scoorde als jeugdspeler veel, maar in de eredivisie nog te weinig. Dat moet anders, daar heeft trainer Dick Advocaat ook op gewezen. Komend seizoen wil ik zeker in de dubbele cijfers belanden qua doelpunten.”

,,Ik verwacht dat mijn rol dezelfde zal blijven‘’, zei Kökcü. ,,Geen specifieke nummer tien, maar een aanvallende middenvelder vanaf de linkerkant. Vroeger zag ik mezelf als een pure nummer tien, maar dat bestaat eigenlijk niet meer in het voetballen. Onder Advocaat ben ik iemand geworden die veel meters maakt. Een moderne voetballer. Maar dus neemt dus niet weg dat ik meer goals moet maken. Bij Feyenoord zijn we bezig aan iets moois, denk ik. Het is mooi dat Leroy Fer heeft bijgetekend. De trainer vroeg regelmatig of ik ook al mijn handtekening had gezet. Dat is nu het geval en daar ben ik heel blij mee.’’