Orkun Kökçü en Arne Slot chagrijnig na simpel avondje: ‘Misschien sla ik nu door in het negatieve’

Arne Slot vond Feyenoord woensdag tegen NEC (2-0) niet goed voetballen. ,,Zondag tegen Ajax was het indrukwekkend”, zei de trainer over het gelijkspel tegen de Amsterdammers. ,,Vandaag was het verre van indrukwekkend, maar was het resultaat wel goed.” In zijn kritiek werd Slot gesteund door Orkun Kökcü.

Feyenoord kwam al vroeg op voorsprong dankzij een treffer van Javairô Dilrosun. De thuisploeg wist daarna niet te overtuigen. ,,Zonder bal was het veel minder vandaag. Maar ook aan de bal zal het beter moeten”, aldus Slot, die kort voor rust aanvoerder Orkun Kökcü een strafschop zag maken. NEC moest verder met een man minder na een rode kaart voor Iván Márquez. Slot: ,,Ik was wel blij dat zij met een man minder kwamen te staan. Ik had grote twijfels of we opnieuw zo’n fysieke inspanning konden leveren om de wedstrijd te winnen.” Om er bij ESPN aan toe te voegen: ,,Misschien sla ik nu door in het negatieve, maar ik heb misschien wel de slechtst mogelijke uitvoering van elf tegen tien ooit gezien.”

Kort voor rust ging Igor Paixão naar de kant. Een blessure leek de reden, maar daar was geen sprake van, maakte Slot duidelijk. De trainer van Feyenoord vond de Braziliaan moe ogen en wisselde hem daarom voor Oussama Idrissi. ,,De wedstrijd van zondag vergde veel van ons. Middenvelder Mats Wieffer is ook nog niet echt gewend om twee wedstrijden zo kort achter elkaar te spelen. Daarom vind ik het een compliment dat we onszelf toch weer zo presenteren.”

Slot liet de van FC Groningen overgekomen verdediger Neraysho Kasanwirjo in de slotfase debuteren. De coach hoopt dat de club zich de laatste week van de transfermarkt ook nog met een middenvelder gaat versterken, zei hij.

Slot ging ook nog wat uitgebreider in op de ontmoeting met Ajax en was, na het terugzien van het duel, een stuk stelliger. ,,Er was maar één ploeg die die wedstrijd verdiende te winnen en dat waren wij. Om een tegenstander zo agressief onder druk te zetten, is knap. Daar hebben we niet echt de credits voor gehad.”

Kökçü was evenmin tevreden met zijn eigen spel, met name in de eerste helft. ,,Ik moet zeggen dat ik wat geïrriteerd was. Het liep niet, ik heb betere avonden gehad. Maar het resultaat daar was niks mis mee. Ik denk dat we gedomineerd hebben en die rode kaart helpt ook mee.”

Kökçü stond voor het thuisduel met NEC op scherp en wist dat hij niet tegen een kaart aan moest lopen, wilde hij ook zondag van belang kunnen zijn voor zijn ploeg. Of hij het zelf dan ook wat rustiger aan deed? ,,Ik dacht er wel een paar keer aan, want ik heb zo vorig jaar bijvoorbeeld een Klassieker gemist. Tegen Twente kan ik er weer vol op. Je staat ook met 2-0 voor tegen tien man, dan ga je geen tegenaanvallen eruit halen of aan shirtjes trekken.”

Neraysho Kasanwirjo keek tevreden terug op zijn debuut bij Feyenoord. De van FC Groningen overgekomen speler verving in d eslotfase Lutsharel Geertruida. ,,Het was niet zo’n moeilijke wedstrijd”, zei Kasanwirjo. ,,We hebben het tegen tien man van NEC simpel uitgespeeld. We hebben niet echt dingen geforceerd, maar ook geen kansen tegen gekregen.”

Kasanwirjo werd snel in de groep opgenomen, zei hij. ,,Ik heb meteen met veel spelers een praatje gemaakt. Ik heb gemerkt dat de groep heel hecht is. Iedereen is met elkaar bezig, zowel binnen als buiten het veld.”

Bij Groningen voetbalde Kasanwirjo vaak op het middenveld. ,,Maar bij Feyenoord moet ik me richten op de positie centraal in de verdediging of als rechtsback”, vertelde hij. ,,Dat is het plan voor de komende jaren.”

