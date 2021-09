Oranjevrouwen hebben na valse start onder Parsons iets goed te maken in IJsland

Leeuwinnen duidelijk na gelijkspel: ‘Het was gewoon niet goed genoeg, heel erg frustre­rend’

17 september ,,Ik heb een slecht gevoel, het was niet top", zei keepster Sari van Veenendaal na het 1-1 gelijkspel van de Leeuwinnen tegen Tsjechië in het eerste WK-kwalificatieduel . ,,Maar we gaan geen excuses verzinnen. Dat hebben we nooit gedaan.”