Oranje zonder topscorer Memphis Depay in Final Four Nations League

Oranje speelt volgende week woensdag tegen Kroatië in de halve finale. Dat duel wordt gespeeld in De Kuip. Daar is op 18 juni ook de finale. Italië en Spanje treffen elkaar donderdag in Enschede voor de halve eindstrijd.

Hamstringblessure

De 29-jarige Depay liep eind maart een hamstringblessure op tijdens een interland tegen Gibraltar. Hij stond ruim een maand aan de kant en maakte bij zijn rentree voor Atlético Madrid meteen een fraaie treffer tegen Real Valladolid. Diego Simeone, de coach van Depay bij de Spaanse club, was lyrisch over de Nederlander. Maar een paar dagen later haakte de aanvaller op de training af met een kuitblessure. Sindsdien is hij niet meer in actie gekomen.