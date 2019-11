Oranje zonder Memphis tegen Noord-Ierland

Depay liep ruim een week geleden een hamstringblessure op tijdens de wedstrijd van Lyon in de Champions League tegen Benfica. De aanvaller sloeg de eerste groepstrainingen van Oranje deze week over. Hij trainde donderdag wel weer voorzichtig mee. Koeman zei op de persconferentie al geen grote risico's te willen nemen. ,,Ik kijk ook naar het type blessure. Dit is geen finale van een WK of EK, het seizoen is na deze wedstrijd nog niet afgelopen", aldus Koeman in Belfast.