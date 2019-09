Oranje zet jeugdige energie om in volwassen prestatie

Na het mogen is er nu het moeten. Dat is het punt waarop Nederland is aanbeland na anderhalf jaar Ronald Koeman. En dan kan Oranje veel meenemen uit deze wedstrijd. Eerst nog even het negatieve: Het was slecht om wéér zo snel achter te komen tegen Duitsland. Voor de derde keer op een rij in het eerste kwartier én door een keten van repeterende fouten. Maar laten we natuurlijk bovenal het positieve benadrukken: Oranje barst van de jeugdige energie en op een avond dat het écht moest werd dat nu aangewend voor een volwassen prestatie. Symbool voor de veerkracht stond misschien wel het meest Quincy Promes. Die raakte niet in de war van zijn beroerde start, maar deed het prima in een moeilijke rol. Eerst bestreek hij de hele linkerflank in een 5-3-2 speelwijze die Oranje hanteerde zonder bal. Na rust bij de wissel van Denzel Dumfries de hele rechterflank. Ga het maar doen in zo’n rol van joker. Petje af.