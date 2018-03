Oranje weg uit Noordwijk: hotels met een bijzondere sportlink

Oranje is Huis ter Duin en Noordwijk is Oranje. Althans, dat was zo. Vanaf gisteren is de combinatie geschiedenis en begint bondscoach Ronald Koeman zijn voorbereidingen op interlands in Zeist.

Overal ter wereld zijn hotelkamers of hotels met een bijzondere sportlink. Een overzicht van een aantal opmerkelijke plekken.

Hotel Malpertuus

In het Belgische Herderen-Riemst staat een hotel met een ‘magische kamer’. Op kamer elf van hotel Malpertuus sliepen al vele kampioenen. Van Daniel Moreno tot Joaquim Rodriguez, naar Mario Cipollini, Johan Museeuw en Michele Bartoli.



En met elke overwinning stijgt de populariteit van de ruimte. Het is simpel: de winstkansen voor een koers zijn na een verblijf in kamer 11 nou eenmaal groter. Bijgelovigheid speelt in de sportwereld en zeker in de wielerwereld nou eenmaal een belangrijke en ploegen proberen de kamer te claimen.

Hotel Carlton De Brug

Op bedevaart in Mierlo, dat kon nog geen jaar geleden. ‘Schud de hand van God’, zo werd er in augustus geadverteerd voor een meet en greet. Want Diego Maradona sliep twintig nachten in Mierlo. ‘Pluisje in het doorgaans saaie Mierlo’ haalde alle bladen, haalde tv-uitzendingen en radioreportages. Pas na zijn vertrek keerde de rust weer terug.

Volledig scherm Maradona in de lift van Carlton De Brug. © ed

Le Rose Suite hotel

Kamer 505 van Le Rose Suite Hotel in Rimini staat voor tragiek en eenzaamheid. Voor wielergeschiedenis en een veel te jong einde. Hier overleed wielrenner Marco Pantani op Valentijnsdag in 2004 door een mengsel van medicijnen en drugs. De Tour en Giro-winnaar van 1998 werd slechts 34 jaar.



Veroordeeld voor dopinggebruik, gevierd om zijn prestaties in een tijd dat veel meer dopingrenners gebruikten. Bezweken onder druk. En uiteindelijk alleen, in kamer 505.

Volledig scherm © AFP

Waldhotel Krautkrämer

Dit hotel in het Duitse Hiltrup is niet berucht om zijn kamers, dit hotel is bekend om het zwembad van acht bij zestien meter en het bijbehorende incident, dat bij velen inmiddels te boek staat als ‘zwembadaffaire’. Wat daar precies gebeurde in 1974 is nog steeds niet bekend, maar wel dat er voetbalgeschiedenis werd geschreven – zij het op negatieve wijze.



Daar zwommen spelers van Oranje daags voor de finale ’s nachts in het zwembad met wulpse vrouwen. Het verhaal dat vervolgens in Bild verscheen veroorzaakte een enorme rel.

Volledig scherm 4 juni 1974: een kamermeisje schikt de bloemen in de kamers van de Oranje-spelers. © ADN Beeldredactie

Parco dei Principi

Een verblijf in dit hotel in Rome heeft het leven van voormalig tennisser Sjeng Schalken voorgoed veranderd. Nooit neemt hij meer een kamer op de bovenste verdieping.



Het was een zaterdag in mei in 2004 toen hij in de vroege ochtend wakker werd door rook. Er was brand uitgebroken op de derde verdieping, maar het brandalarm op de zevende, waar Schalken met zijn vrouw sliep, ging niet af. Ze wisten te vluchten naar het balkon – de gang stond vol met dikke rook. Ze klommen naar het dak van een verdieping lager en moesten geruime tijd wachten op redding. Uiteindelijk werd zijn vrouw met een kraanwagen naar beneden gehaald. Schalken werd door de brandweer door een sluiproute begeleid. Later hoorde hij dat meerdere mensen op de gang van zijn verdieping zijn gestikt.

Volledig scherm Sjeng Schalken op archiefbeeld. © ANP

Marriott Hotel

Toets de naam Kira Eggers in op een zoekmachine en het eerste resultaat is een link met het Nederlands elftal. De Deense stripteasedanseres, tevens naaktmodel, verwierf haar twijfelachtige Nederlandse faam in 2001, op de vooravond van de oefeninterland van Oranje tegen Denemarken in Kopenhagen.



Het was in de tijd van het mislukte eerste bondscoachschap van Louis van Gaal. De Deense zou door Patrick Kluivert, Edgar Davids en Frank de Boer zijn ingehuurd voor een spannend avondje in het hotel, zo wilde een verhaal. Maar niet volgens Eggers én de genoemde voetballers. Zij ontkennen al jaren.