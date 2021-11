Oranje vervolgt jacht op WK-ticket in en tegen Montenegro

KNVB vol ontstelte­nis over nieuwe maatrege­len: ‘Men weet in Den Haag niet meer wat te doen’

Het Nederlands elftal speelt het laatste duel in van de WK-kwalificatie zonder fans. De wedstrijd tegen Noorwegen, dinsdagavond in de Kuip, wordt in een leeg stadion gespeeld vanwege de nieuwe coronamaatregelen die door het kabinet worden opgelegd.

12 november