Oranje valt nog steeds aan met de achterdeur open

Wat was in de uitvoering nu het grootste verschil met de vorige wedstrijd tegen Bosnië?

In Zenica stonden de buitenspelers en aanvallende middenvelder Wijnaldum steeds al op één lijn met spits Luuk de Jong. Dat was toen kat-in-’t-bakkie voor de Bosnische verdedigers. Zij werden nooit gedwongen tot keuzes. Gisteren werden ze juist constant bestookt met loopacties en positiewisselingen. Als bijvoorbeeld De Jong horizontaal in de breedte wegliep om zich aanspeelbaar te maken voor de pass van achteruit van Frenkie de Jong of van de verdedigers Blind en De Vrij, dan sprintte Wijnaldum meteen verticaal in de diepte.



Er was veel meer snelheid en variatie in het aanvalsspel. Vaak kwam Oranje met ten minste drie spelers centraal voor het doel uit. Die binden op zo’n moment dan ten minste vier verdedigers van de tegenstander. En daarmee komt er automatisch ruimte aan één van de zijkanten. Het was geen toeval dat zowel Denzel Dumfries als Steven Berghuis op rechts nu vrij in de ruimte bij de tweede paal opdook in voorbereiding op de 1-0 en de 2-0.