Oranje treft Engeland in halve finale Nations League

Europa League 2 Nederland raakt 2 plekken kwijt in EL door nieuw toernooi

13:59 Waar Nederland dit seizoen nog met drie ploegen in de Europa League had kunnen spelen, is dat vanaf het seizoen 2021/2022 zeer waarschijnlijk maar één ploeg. De nummers vier en vijf van de eredivisie stromen namelijk in het nieuwe, derde Europese voetbaltoernooi in.