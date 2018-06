Oranje traint met volledig fitte groep in Italië

Zowel Oranje als Italië struikelde over Zweden in het kwalificatietoernooi van het WK, dat over een kleine twee weken in Rusland van start gaat. De verliezend finalist van het WK 2010 en nummer drie van de mondiale eindronde van 2014 werd al in de groepsfase uitgeschakeld. Italië strandde in de play-offs. Daardoor ontbreekt de viervoudig wereldkampioen deze maand voor het eerst sinds 1958 op het mondiale podium.