Oranje traint met fitte selectie

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum ontbreken nog. Ze strijden zaterdagavond met Liverpool in een finale met Tottenham Hotspur om winst van de Champions League. De spelers van Oranje gaan dat duel gezamenlijk in het spelershotel bekijken. Als Ajax zich had geplaatst voor de eindstrijd dan waren Koeman en zijn internationals naar Madrid gevlogen.

Van Dijk en Wijnaldum melden zich maandag in het zuiden van Portugal. Drie dagen na de halve finale tegen de Engelsen wacht voor Oranje nog een finale of wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland.

Het Nederlands elftal traint tot en met dinsdag in Lagos. Bondscoach Koeman en zijn spelers vertrekken woensdag richting Guimaraes, waar het duel met Engeland op het programma staat. De eindstrijd van de Nations League wordt zondagavond in Porto afgewerkt, de troostfinale een paar uur eerder in Guimaraes.