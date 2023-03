Oranje traint met 24 spelers, PSV’er Joey Veerman ontbreekt nog

Column Willem van Hanegem | Als Feyenoord dit nog weggeeft, schrikken ze daar de rest van hun leven van wakker

Voor Willem van Hanegem is het zo klaar als een klontje: Feyenoord wordt voor het eerst sinds 2017 weer kampioen van Nederland. Daar heeft hij na de zege in Amsterdam geen twijfel meer over. ,,Ik genoot van Orkun Kökcü, die na afloop zijn hart liet spreken en zei dat hij zich had gestoord aan de praatjes in Amsterdam. Dat mag hij toch zeggen?”