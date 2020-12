Oranje sluit 2020 af als nummer 14 op FIFA-ranglijst

In de top van de FIFA-ranglijst veranderde er niets. Frankrijk, Brazilië, Engeland en Portugal completeren de top 5. Het land dat dit jaar het meeste progressie boekte was Hongarije. Het land eindigt het jaar als nummer 40 dankzij slechts één nederlaag in acht duels.



Volgens de FIFA vonden er mede vanwege het coronavirus slechts 352 interlands plaats in 2020. Sinds 1987 waren dat er niet meer zo weinig. In dat jaar waren het er 323.