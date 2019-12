Oranje sluit 2019 af als nummer 14 van de wereld

Constante NAC-fac­tor Olij: ‘Ik doe gewoon mijn werk en pak ballen die ik moet pakken, meer niet’

12:05 ,,We zitten bij de laatste zestien, punt. Dat was ons doel”, zegt NAC-doelman Nick Olij beslist na het bereiken van de achtste finale van de KNVB-beker. ,,Het gaat erom dat we doorgaan. Inpakken en wegwezen.”