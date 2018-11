Oranje passeert Duitsland op wereldranglijst

Oranje boekte deze maand aansprekende resultaten in de Nations League. De nationale ploeg versloeg wereldkampioen Frankrijk met 2-0 en pakte in Gelsenkirchen een zwaarbevochten punt tegen de Duitsers (2-2). Daardoor verzekerde Oranje zich van de eerste plaats in de groep en deelname aan de finaleronde van de nieuwe landencompetitie, in juni volgend jaar in Portugal.



Het Nederlands elftal stond in maart nog op de 21ste plaats van de wereldranglijst. Onder leiding van Koeman kruipt Oranje weer richting de mondiale top. België voert de ranglijst aan, gevolgd door Frankrijk en Brazilië. In de top tien wisselden Portugal (naar zes) en Uruguay (naar zeven) van positie.



Zondag is in Dublin de loting voor het kwalificatietoernooi van het EK van 2020. De loting is live te volgen op deze site.