Oranje na zege in Polen vrijwel zeker van Final Four, blessures Koopmeiners en Depay temperen blijdschap

De winst in de Nations League-poule is zo goed als zeker, de doelpunten in Warschau waren fraai, maar Oranje stapte donderdagavond óók met zorgen van het veld. Blessures voor Teun Koopmeiners en Memphis Depay legden een deken over een verder prima overwinning op Polen: 0-2.

Door Sjoerd Mossou



Lachend zwaaiden de Nederlandse spelers naar het vak met Oranje-fans, kort na afloop, helemaal bovenin het imposante Naradowy-stadion van Warschau. De dik verdiende 0-2 winst betekent dat Oranje vrijwel zeker is van winst in zijn Nations League-poule, met alleen nog de wedstrijd van komende zondag tegen België.

Ook het spel bood reden tot een goed humeur, maar vrolijkmakend was de wedstrijd niet in alle opzichten. Al na één minuut moest Teun Koopmeiners met een brancard van het veld met een nare hoofdblessure. En na rust stapte spits Memphis Depay hoofdschuddend van het veld, nadat hij zich verstapte in een verder onschuldig duel.



De aanvaller van Barcelona had zich nadrukkelijk verheugd op twee volledige wedstrijden met Oranje, na een paar moeizame maanden in Nou Camp met weinig speelminuten. Maar prompt raakte Memphis geblesseerd: ogenschijnlijk een spierblessure, mogelijk te verklaren vanuit zijn gebrek aan spelritme.

Bondscoach Louis van Gaal heeft in de interland tegen Polen al twee spelers geblesseerd zien uitvallen. Al in de openingsminuten moest middenvelder Teun Koopmeiners per brancard van het veld. Vroeg in de tweede helft haakte ook Memphis Depay af, met een blessure aan zijn bovenbeen. Lees hier meer!

De wedstrijd zelf bood bij vlagen wél wat plezier, ook met het oog op het naderende WK in Qatar. De openingsgoal was na twaalf minuten zelfs van zeldzame schoonheid. In een ragfijn, kunstig patroon van liefst 21 aaneengesloten passes speelde Nederland zich helemaal naar het Poolse doel, van links helemaal naar rechts, met het slotstuk-in-versnelling als absolute hoogtepunt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Denzel Dumfries zette de combinatie zelf op met een krachtige loopactie, eerst naar buiten en vervolgens slim binnendoor. Via Steven Berghuis en een heerlijk balletje van Memphis Depay haalde de rechtsback de achterlijn, waarna Cody Gakpo alleen maar hoefde binnen te tikken: 1-0.

Aan de zijlijn klapte Van Gaal uitbundig voor zoveel beweging en vernuft. Een doelpunt dat exact verbeeldt wat de bondscoach beoogt met zijn speelwijze richting het WK, door hemzelf ooit ‘1-3-4-1-2’ genoemd. Een systeem waarin voortdurend ruimtes moeten ontstaan voor loopacties, zowel vanuit het middenveld als over de vleugels.



Niettemin maakte Oranje daar na die openingsgoal veel te weinig gebruik van. Thuisploeg Polen bood ruimte en gelegenheid genoeg, Nederland was de baas op het veld, maar te vaak strandde het spel in slordigheden. Andersom had de debuterende keeper Remko Pasveer weinig om zich druk over te maken. Defensief kwam Oranje niet of nauwelijks in de problemen, voor het eerst in tijden leidend tot ‘de nul’.

Rapportcijfers

Zoals altijd na een interland van het Nederlands elftal leggen we de internationals langs de meetlat. Check hier de rapportcijfers van het duel in Polen.

De verdediging krijgt daarbij bovendien steeds meer vastigheid. Voor zijn driemansdefensie heeft Van Gaal zijn keuzes voorlopig gemaakt: Nathan Aké, Virgil van Dijk en Jurriën Timber kregen wederom de voorkeur boven onder andere Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. Zondag tegen België zal Van Gaal ongetwijfeld spelers wisselen, maar voorlopig is de concurrentiestrijd beslecht.



Bovenal de invulling van het middenveld ligt richting Qatar nog enigszins open. In Warschau kreeg Koopmeiners de kans aan de rechterkant, als beloning voor een vooralsnog uitstekend seizoen met Atalanta Bergamo. Maar al na één minuut moest de middenvelder naar de kant, na een harde botsing met tegenstander Karol Linetty rond de middenlijn.

Volledig scherm Memphis Depay zit geblesseerd op de grond. © Pro Shots / Erik Pasman

De schrik over die klap was voelbaar in het Poolse stadion, zeker toen Koopmeiners lange tijd volledig stil in het gras bleef liggen. Onder applaus werd de middenvelder op een brancard van het veld gedragen, vervangen door Steven Berghuis.



De Ajax-middenvelder speelde in die rol uitstekend, betrokken bij haast iedere aanvalsopzet van Oranje. Na rust kreeg ook Marten de Roon speelminuten als vervanger van Frenkie de Jong, voorlopig de enige echt onbetwiste middenvelder in de beoogde WK-ploeg. Dat veranderde het algemene spelbeeld niet direct, Oranje bleef de dominante ploeg, al kreeg invaller Arek Milik na 52 minuten wel een enorme kans.

Volledig scherm Jurriën Timber (l) in duel met Arek Milik. © REUTERS

Na een uur was het duel aan de overkant beslist. Vanuit wederom een goede aanvalsopzet werd invaller Vincent Janssen diep in het strafschopgebied bereikt door Steven Bergwijn. De Antwerp-spits legde de bal perfect neer voor de doorgelopen Ajacied, die feilloos scoorde: 2-0.



Gedegen speelde Oranje de wedstrijd uit, waarbij naast de 38-jarige Pasveer ook Ajacied Kenneth Taylor in de slotfase zijn debuut mocht maken. Nederland behield moeiteloos zijn overwicht, maar scoorde niet meer.

Volledig scherm Louis van Gaal geeft Kenneth Taylor een aai over de bol vlak voor zijn debuut in Oranje. © ANP

Bekijk hieronder de goals.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Ook Remko Pasveer debuteerde voor het Nederlands elftal. © ANP

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder ons liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.