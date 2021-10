Oranje moet op EK achter topland Portugal vechten om tweede plek in de poule

Speel je een EK in eigen land, word je door de UEFA eerst in pot 4 gestopt en blijk je daarna ook nog de regerend Europees én wereldkampioen te treffen. Het overkwam Oranje Futsal maandagavond in Zeist, waar de loting voor het EK in eigen land plaatsvond. Op de KNVB Campus werd de ploeg van bondscoach Max Tjaden aan grootmacht Portugal gekoppeld en kwam ook Oekraïne in poule A terecht. De laatste tegenstander is binnenkort pas bekend.

Dat wordt Wit-Rusland of Servië. Beide landen spelen nog een play-off tegen elkaar, voor het zestiende en laatste ticket voor het EK. Oranje had gehoopt als gastland in pot 1 te zitten en een beschermde status te hebben, maar werd door de UEFA-coëfficiënten in pot 4 geplaatst. Daardoor wist het op voorhand dat het minimaal één topland zou treffen. De eerste twee landen van de vier poules stromen door naar de kwartfinales. Die laatste acht bereiken, dat is het eerste doel voor Oranje. Tjaden opent met zijn ploeg op woensdag 19 januari in de Ziggo Dome in Amsterdam tegen Oekraïne. ,,Ik had van tevoren niet echt een rijtje met landen samengesteld waartegen ik zou willen spelen’’, zei Tjaden. ,,Uit pot 1 hoopte ik wel op Rusland.’’

Tweede plaats

Volledig scherm Oud-international Vic Hermans verrichte (mede) de loting. © ANP Dat land werd ook als eerste uit de sterkste pot gehaald, maar Rusland kwam niet bij Oranje omdat kort daarvoor Oekraïne al in poule A was beland. Rusland en Oekraïne werden vanwege de spanningen tussen beide buurlanden niet bij elkaar ingedeeld. De Russen verkasten naar poule C, waarna Oranje in Portugal een nieuwe tegenstander kreeg voorgeschoteld. De Portugezen pakten onlangs de wereldtitel en zijn ook de regerend Europees kampioen. Tjaden: ,,Een zware tegenstander. Volgende maand spelen we twee oefenduels tegen Portugal. Die wedstrijden blijven gewoon staan. Ik denk dat wij het met Oekraïne en Wit-Rusland of Servië mogen uitvechten om de tweede plaats in de poule.’’

Dat gebeurt ook omdat de dubbele ontmoeting met het topland voor verdere promotie van het EK moet zorgen. De Europese titelstrijd moet het futsal in Nederland verder op de kaart zetten. ,,Zulke wedstrijden zijn goed voor de pr en ook weer een mooie graadmeter voor mijn spelers. In september 2019 kregen we te horen dat het EK in Nederland georganiseerd ging worden. Vanaf dat moment zijn we al met het toernooi bezig. Ik weet nog dat we het te horen kregen, vlak voor een oefeninterland tegen Servië. Iedereen was door het dolle heen. De focus richting die wedstrijd was wel weg. We verloren die avond met 5-1.’’

Uitzwaaiwedstrijd

Van de huidige selectie van Tjaden moeten straks in januari nog vijf spelers afvallen. Volgende maand volgt de dubbele ontmoeting met Portugal, in december wordt in Amsterdam een vierlandentoernooi gespeeld met België, Duitsland en Frankrijk. ,,In januari spelen we een uitzwaaiwedstrijd, maar de tegenstander staat nog niet honderd procent vast’’, aldus Tjaden. ,,Daarna willen we in het weekend voor het EK nog tegen een land uit poule C of D spelen. Veel van die landen willen graag in Zeist komen oefenen, omdat hier dezelfde vloer ligt als straks in de Ziggo Dome en MartiniPlaza in Groningen. Die ondergrond willen ze graag alvast een keer voelen.’’

De 50-jarige Tjaden, zelf als international goed voor 78 interlands in de zaal, is sinds 2016 bondscoach. Het contract van de Hagenaar loopt tot medio 2022. Of hij daarna nog steeds als bondscoach van Oranje werkzaam is, moet op korte termijn duidelijk worden. ,,We zijn in gesprek en ik hoop voor het EK duidelijkheid te hebben. Zes jaar is best lang, hoor. We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet, de KNVB heeft veel in het futsal geïnvesteerd. Deze sport kan na het EK in de lift blijven zitten, maar het kan ook anders lopen. We gaan het zien en er alles aan doen om van het EK een succes te maken.’’

EK Futsal, loting groepsfase:

Groep A: Belarus/Servië, Oekraïne, Portugal, NEDERLAND.

Groep B: Kazachstan, Italië, Slovenië, Finland.

Groep C: Rusland, Polen, Slowakije, Kroatië.

Groep D: Georgië, Azerbeidzjan, Spanje, Bosnië-Herzegovinva.