Oranje moet genoegen nemen met puntje tegen Polen na gemiste penalty Memphis in extra tijd

Nations LeagueIn een ronduit vermakelijke wedstrijd kwam Oranje vanavond niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Polen. Het Nederlands elftal toonde veerkracht, maar het oogde óók lange tijd onzorgvuldig. Memphis Depay liet met een gemiste strafschop in de 91ste minuut de ultieme kans op de winst liggen in de sfeervolle Kuip.

In een sfeer van hartstochtelijk Pools gezang eindigde de meeslepende voetbalavond, na een wedstrijd die tot de laatste minuten bleef zinderen. De bezoekers gaven weliswaar een 0-2 voorsprong weg in de Kuip, onder de duizenden Poolse fans was de pret er niet minder om.



Het 2-2 gelijkspel leidde bij Oranje dan ook bovenal tot teleurstelling. Juist in de eigen Kuip, doorgaans toch een onneembare horde, bleef het gevoel over van totaal onnodig puntenverlies in de Nations League. Niet in de laatste plaats door de kolderieke slotfase, waarin Memphis Depay een strafschop miste - en ook een serie van kansen niet tot de winst leidde.

Toch was het gelijkspel zeker niet compleet onverdiend, over de hele negentig minuten bekeken. Bondscoach Louis van Gaal was vooraf nog uitgesproken optimistisch, mede dankzij een uitstekende trainingssessie deze week, en de uitstekende 1-4 winst op België met vrijwel dezelfde spelers. Maar eenmaal op het veld van de Kuip bleef daar in eerste instantie weinig van over.

Oranje begon nog wel aardig, maar maakte voor rust een vermoeide, ongeconcentreerde indruk. Polen trok zich weliswaar terug voor het eigen doel, er lagen wel degelijk ruimtes voor Nederland, in het bijzonder over de zijkanten. Vrijwel consequent strandde iedere hoopvol fase in slordigheden.

Balletjes die van de voet sprongen, onzorgvuldige passes, misverstanden: het Nederlands elftal worstelde net zo hevig met zichzelf als met de tegenstander. Polen zette daar, zonder sterspeler Robert Lewandowski, een verbeten wedstrijd tegenover.

Het werd daarbij geholpen door een moment in de negentiende minuut, toen Matty Cash opstoomde richting de punt van het strafschopgebied. De rechtsback haalde uit en schoot laag raak in de lange hoek, door de benen van Daley Blind, mede waardoor keeper Mark Flekken geen al te sterke indruk maakte: 0-1.

Die snelle achterstand dwong het Nederlands elftal de knop nog één keer om te zetten, het moordende speelschema na een lang seizoen ten spijt. Voor rust lukte dat nauwelijks. Steven Berghuis schoot een keer knap van afstand, waarop Daley Blind de rebound miste, maar veel meer kansen dwong Oranje lange tijd niet af.

In de tweede helft werd het al snel alleen nog maar lastiger. Een snelle Poolse combinatie zette Przemyslaw Frankowski in een flits alleen voor Flekken, die de meegelopen Piotr Zielinski simpel bediende: 0-2. Een aanval op de rand van buitenspel, de grensrechter vlagde in eerste instantie, maar na consultatie van de VAR telde het doelpunt alsnog. Op de tribunes barstte prompt een feestje los onder de duizenden Polen, óók bij de toekijkende Lewandowski en andere wisselspelers op de Maastribune.

Lang duurde de euforie echter niet. Binnen een paar minuten was het alweer 1-2, na eindelijk een prima aanval over links. Daley Blind gaf de voorzet, de doorgelopen Davy Klaassen tikte knap binnen. Niet veel later was het alweer gelijk. Een diepe bal op Steven Bergwijn belandde uiteindelijk bij Denzel Dumfries, die via een Pools been raak schoot: 2-2. Ook deze keer had scheidsrechter Halil Umut Meler de VAR nodig om de juiste beslissing te nemen.

Oranje trachtte meteen door te stoten. In de laatste fase met een omzetting, waarbij Memphis in eerste instantie in de rug van het duo Bergwijn en Cody Gakpo ging spelen - en vervolgens met Wout Weghorst als pinchhitter. Tot een spectaculair slotoffensief leidde dat niet gelijk, mede doordat Polen voortdurend gevaarlijk bleef in de tegenaanval.

Pas in de laatste minuten kreeg Oranje zijn grootste kansen. Memphis kapte en draaide zich eerst door het strafschopgebied, niet veel later kreeg de spits de ultieme kans, maar stuitte op keeper Lukasz Skorupski. Dankzij de VAR kreeg Memphis alsnog een herkansing, maar de spits schoot de toegekende strafschop wild op de paal.

Ook in de blessuretijd bleef keeper Skorupski overeind, tot vreugde van de Poolse aanhang.

