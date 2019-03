Oranje Leeuwinnen zakken plekje op wereldranglijst

NAC valt onder Ruud Brood terug op vier verdedi­gers: ‘Durf te voetballen, durf aan te vallen’

15:27 ,,Die kans is wel groot ja”, antwoordt Ruud Brood op de vraag of NAC zondag (12.15 uur) met vier verdedigers speelt tegen VVV. ,,Misschien dat er een fase is dat je een wedstrijd met vijf verdedigers over de streep moet trekken, mijn voorkeur heeft het niet.”