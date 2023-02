Oranje Leeuwinnen weten deze week wie laatste tegenstander wordt op WK

Het WK begint op 20 juli. Hoewel de loting al in oktober was, wist Nederland nog niet wie de derde tegenstander zou zijn. Dat wordt dus de winnaar van het duel tussen Portugal en Kameroen, dat zaterdag met 2-0 won van Thailand.

In de groepsfase treft Nederland titelverdediger Verenigde Staten. In de WK-finale van 2019 waren de Amerikanen nog te sterk voor de Oranje Leeuwinnen. Ook nu behoort de VS tot de topfavorieten. De tweede tegenstander is debutant Vietnam, de nummer 34 van de wereld.