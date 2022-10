Oranje Leeuwinnen oefenen in Utrecht en Zwolle tegen andere WK-deelnemers

Voetbalpod­cast | ‘Ik mis de tact bij de trainer van Ajax’

De topclubs in de eredivisie wonnen dit weekend hun wedstrijden, Dusan Tadic was een soort assistent bij Ajax, Feyenoord is nog niet af, Peter Bosz kan weer op zoek naar een nieuwe baan en Oranje weet de route naar het EK 2024. Het komt allemaal voorbij de AD Voetbalpodcast met Johan Inan, Mikos Gouka en Etienne Verhoeff.

10 oktober