Oranje Leeuwinnen moeten winnen van IJsland om naar WK te gaan

PSV levert wanpresta­tie bij FC Twente en lijdt eerste competitie­ne­der­laag

PSV is gezakt voor de eerste serieuze test in de eredivisie: FC Twente was met 2-1 te sterk in de Grolsch Veste. Vooral in de eerste helft leek het nergens op wat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij liet zien, met twee doelpunten werd Vaclav Cerny de man van de avond.

4 september