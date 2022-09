Oranje Leeuwinnen grijpen diep in blessuretijd WK-ticket na thriller tegen IJsland

Kansenverhouding 29-4De Oranje Leeuwinnen hebben zich op wonderbaarlijke wijze geplaatst voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De 19-jarige invalster Esmee Brugts maakte vanavond in Utrecht in de 93ste minuut met een indraaiende voorzet de bevrijdende 1-0 tegen IJsland.

Puur, puur ongeloof. Negentig minuten lang had Oranje het doel van IJsland bestormd. Een kansenverhouding van 29-4 (11-1 op doel) en liefst vier ballen op de lat en paal. Talloze keren hield de IJslandse keeper Sandra Sigurdardóttir (35) haar elftal op de been. Enkele minuten was het kleine voetballand verwijderd van een direct WK-ticket.



Tot dat ene moment, toen niemand het meer verwachtte, ver in blessuretijd. Invaller Esmee Brugts (19), het grootste talent van de selectie, frommelde de bal over de lijn, wat leidde tot totale uitzinnigheid in het goedgevulde Stadion Galgenwaard. Een ware slijtageslag, een kansenregen, maar uiteindelijk tóch genoeg voor directe WK-plaatsing.

Voor veel grote Europese voetballanden was de laatste dag van de WK-kwalificatie een ‘moetje’. Zweden, Spanje, Denemarken, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk: allemaal al lang en breed gekwalificeerd. En wat te denken van Europees kampioen Engeland, van bondscoach Sarina Wiegman? Dat eindigde de WK-kwalificatie na maar weer eens een eclatante zege op Luxemburg (10-0) met tien zeges uit tien wedstrijden en een absurd doelsaldo van 80-0.

Puntenverlies tegen Tsjechië

Nee, dan Oranje. Dat moest nog vol aan de bak, sterker nog, had zelfs een punt weg te poetsen ten opzichte van koploper IJsland, de nummer veertien van de FIFA-wereldranglijst. Allemaal ingegeven door twee keer puntenverlies tegen het bescheiden Tsjechië in de WK-kwalificatiegroep. IJsland, dat moet gezegd, deed het ook uitstekend in de kwalificatie door alle tegenstanders te verslaan, behalve Oranje. Vorig jaar werd het 0-2 in Reykjavik. Het waren de enige twee tegendoelpunten die IJsland te incasseren kreeg voor de laatste speelronde, in een wedstrijd waarin Oranje het al niet makkelijk had.

Dat IJsland lastig te passeren is, bleek ook nu weer. De eerste helft gaf precies het beeld dat verwacht werd. Oranje creëerde kans op kans en IJsland zakte ver in. Bij tijd en wijle kwam de ploeg van bondscoach Andries Jonker tot fraai uitgespeelde aanvallen, maar achttien kansen in het eerste bedrijf (tegenover één van IJsland) waren niet voldoende om de IJslandse keeper te passeren.

Drie keer tegen de lat

Opvallend was dat Oranje in de eerste 45 minuten maar liefst drie keer de lat raakte, via Stefanie van der Gragt, Renate Jansen en Daniëlle van de Donk. Laatstgenoemde zag ook nog eens een inzet van de lijn gehaald worden – en dat allemaal een paar dagen nadat ze opgelegde kansen miste in de oefenwedstrijd tegen Schotland en beterschap beloofde voor het duel met IJsland. Oranje hield ook in de tweede helft de druk vol op IJsland, dat natuurlijk gretig inzakte in de wetenschap dat een punt genoeg was voor directe WK-plaatsing. Maar een doelpunt, dat bleef maar uit.

Jonker trok alle jokers uit de kast, zoals eredivisietopscorer Fenna Kalma die vrijdag nog scoorde tegen Schotland. Ook middenvelder Damaris Egurrola viel in. Tot ongeloof van alles en iedereen raakte zij, na de drie ballen op de lat in de eerste helft, de paal.

Op het moment dat iedereen de hoop leek op te geven, was daar dat ene moment van Brugts. Na het laatste fluitsignaal zakten de IJslandse speelsters massaal ineen. En bij Oranje knuffelde iedereen elkaar, van opluchting, van blijdschap. Nadat in 2019 de finale werd bereikt – overigens nadat kwalificatie pas werd bewerkstelligd na play-offs – mag Oranje volgende zomer opnieuw een gooi doen in Australië en Nieuw-Zeeland.

Loting op 22 oktober

De Nederlandse voetbalsters horen op zaterdag 22 oktober welke landen ze volgend jaar treffen in de groepsfase van het WK. De loting vindt dan plaats in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Voor het eerst wordt een mondiale eindronde van de voetbalsters in twee landen gehouden: Australië en Nieuw-Zeeland. Aan de negende editie van het WK voor vrouwen doen 32 landen mee, acht meer dan aan het vorige WK in 2019 in Frankrijk. Het toernooi begint op 20 juli 2023 in Auckland, de finale is op 20 augustus in Sydney. Bij de loting worden de 32 landen verdeeld over acht groepen. De nummers 1 en 2 van iedere poule gaan door naar de knock-outfase. Het WK vindt plaats in tien stadions in negen verschillende steden. In Sydney worden twee stadions gebruikt. De andere speelsteden zijn Melbourne, Brisbane, Perth en Adelaide in Australië en de Nieuw-Zeelandse steden Auckland, Dunedin, Wellington en Hamilton. De kaartverkoop voor het WK begint al ruim twee weken voor de loting, op donderdag 6 oktober.

