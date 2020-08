Oranje-internationals krijgen uitzonderingspositie voor coronaregels

Van Ark over de beslissing om de Oranje-internationals deze uitzonderingspositie te geven: ,,Ik heb een positieve grondhouding over vergelijkbare verzoeken. Er komen zo snel mogelijk spelregels voor alle topsport. Maar deze situatie is urgent, want de wedstrijd is vrijdag al.”

Dit privilege komt het Nederlands elftal goed uit voor de Nations Leagueduels tegen Polen (vrijdag 4 september) en Italië (maandag 7 september). De spelers komen uit alle windstreken, uit landen met code oranje waar ook brandhaarden zijn. Uit steden als Barcelona, Marseille, Istanbul of Liverpool. Ieder land gaat ook weer met zijn eigen maatregelen om.

Wanneer de internationals de regels strikt zouden opvolgen, dan moeten Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Ryan Babel, Kevin Strootman en Frenkie de Jong eerst in Nederland tien dagen in quarantaine. Dan zijn de wedstrijden tegen Polen en Italië alweer gespeeld. De KNVB over de beslissing: ,,We zijn blij dat onze overheid deze oplossing heeft gerealiseerd. Nederland blijft nu niet achter bij de rest van Europa. Dat is goed voor het Nederlandse voetbal en hierdoor kunnen de miljoenen fans Oranje weer in actie zien, daar hebben we met z’n allen lang naar uitgekeken.”

Volledig scherm Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. © ANP

Ramblas

Daarna vliegen ze weer terug naar hun clubs en missen ze de start van de competitie, in Frankrijk is de Ligue 1 inmiddels gestart. Onbegonnen werk dus. Om dit te voorkomen, maakt minister Van Ark een uitzondering op de regel. ,,De KNVB heeft me verzekerd dat de voetballers in een sportbubbel zullen blijven. Zo worden ze bijvoorbeeld apart vervoerd, om contact met andere passagiers te voorkomen.” Zo zullen de spelers reizen met eigen charters en bussen en iedereen wordt veelvuldig getest op corona volgens de KNVB.

Volgens de voetbalbond volgen de topsporters met professionele begeleiding de strengste voorzorgsmaatregelen met als doel hun beroep uit te kunnen blijven uitoefenen. ,,Dat kun je niet gelijk beoordelen met toeristen die zonder noodzaak over een volle Ramblas lopen.”

Op die manier kunnen de spelers gezond terugkeren naar hun club. ,,We blijven in nauw contact met de overheid over de situatie rondom internationale wedstrijden, maatregelen die we nemen en de voorwaarden voor een definitieve regeling.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.