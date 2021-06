Oranje-international Van de Donk maakt na zes jaar Arsenal overstap naar Olympique Lyon

Van de Donk kwam eerder uit voor Willem II (2008-2011), VVV-Venlo (2011-2012), PSV (2012-2015) en een korte periode bij Göteborg in 2015. De aanvallende middenvelder uit het Brabantse Valkenswaard won met het vrouwenteam van Arsenal de FA Cup (2016), de League Cup (2018) en de FA Women's Super League (2019). Vorige maand vertrok ook Jill Roord al bij Arsenal. Zij gaat bij VfL Wolfsburg spelen, waar ze teamgenoot wordt van Shanice van de Sanden, Dominique Janssen, Lynn Wilms en Joëlle Smits. Door het vertrek van Van de Donk en Roord blijft Vivianne Miedema als enige Nederlandse speelster over bij Arsenal, dat afgelopen seizoen derde werd in de Engelse competitie met een flinke achterstand op kampioen Chelsea en Manchester City. Van de Donk is na Van de Sanden de tweede Nederlandse speelster bij Lyon. De snelle rechtsbuiten uit IJsselstein speelde van 2017 tot 2020 voor Lyon, waarmee ze drie keer op rij de Champions League won.

Uniek voor Lyon: seizoen zonder prijzen

Olympique Lyon is een absolute grootmacht in het vrouwenvoetbal, maar de club werd afgelopen seizoen zowel in de UEFA Women's Champions League als in de Franse competitie van de troon gestoten. Lieke Martens won met FC Barcelona de Champions League, terwijl Paris Saint-Germain voor het eerst kampioen werd met het vrouwenteam. Lyon won de Champions League sinds 2010 al zeven keer, waaronder vijf keer op rij vanaf 2015. Lyon werd ook liefst veertien keer op rij in de Franse Division 1 Féminine. Dat gebeurde bovendien met grote overmacht. De cijfers van de afgelopen tien seizoenen: 211 zeges, 12 gelijke spelen en slechts drie nederlagen.