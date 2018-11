Oranje in de Kuip: een garantie voor succes

Ajax en PSV mogen in de eredivisie bijna geen tegenstand ervaren, hetzelfde geldt voor het Nederlands elftal in de Kuip. De laatste veertien interlands, veertien keer winst. Oranje hield in die reeks maar liefst elf keer de ‘nul’ en kreeg in totaal ook maar drie tegengoals. De laatste keer dat Oranje in Rotterdam-Zuid niet won? Dan moeten we terug naar 24 maart 2007, tegen Roemenië bleef het 0-0.



De reeks ongeslagen wedstrijden is nóg langer: het Nederlands elftal verloor de laatste 23 duels in de Kuip niet. Achttien keer werd er gewonnen, vijf keer gelijkgespeeld. Natuurlijk ging het in de Kuip ook weleens mis. Dat was nog voor de euro een wettig betaalmiddel was. Vijf gulden kostte een kaartje voor Nederland - Portugal. De 48.000 toeschouwers zagen Oranje met 0-2 verliezen.