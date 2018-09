'Oranje heeft lef van Frenkie nodig'

Wijnaldum kon de voorgaande interlands als controlerende rechtshalf niet overtuigen, maar was als meest vooruitgeschoven pion op het middenveld met zijn loopvermogen tegen de Fransen wél gevaarlijk. De 27-jarige Rotterdammer baalt dat hij twee grote kansen onbenut liet. ,,Het was lekker om in deze rol te spelen, maar ik had het wel moeten bekronen'', erkent Wijnaldum. ,,We hebben bewezen dat we goed kunnen voetballen, dat we het ook grote landen als Frankrijk moeilijk kunnen maken.''

Achter Wijnaldum vertolkte De Jong, net als tijdens zijn debuut als invaller tegen Peru, een cruciale rol in de opbouw. De Ajacied versnelde het spel door nagenoeg iedere bal vooruit te spelen. Ook met bijna 80.000 Franse fans op de tribune schroomde De Jong niet om op eigen helft met de bal aan zijn voet langs één of twee tegenstanders te snellen. Wijnaldum: ,,Het verbaast me niet. Er is de laatste tijd veel over hem geschreven, dus ben ik erop gaan letten hoe hij speelt bij Ajax. Op de training bij ons deed hij precies hetzelfde. Zijn manier van voetballen past heel goed bij ons spel.''



Toch plaatst Wijnaldum ook een kanttekening. ,,Hij doet het nu heel goed, maar we hebben wel vaker Nederlandse spelers gehad die eerst heel goed speelden, maar later minder werden. Vaak wordt al snel geroepen: hij kan dit en dat, die kan zó goed worden. Frenkie is 21 jaar, er kan van alles gebeuren. Misschien krijgt ook hij een mindere periode of stapt hij over naar het buitenland, dan moet je ook weer kijken hoe dat gaat uitpakken. Voor nu is het goed. We hopen als team en eigenlijk als heel Nederland dat hij zich zo verder gaat ontwikkelen.''