Oranje groepshoofd bij EK-kwalificatie

Deschamps: Nederland wilde wél heel graag winnen

0:11 De Franse bondscoach Didier Deschamps erkent dat het Nederlands elftal vanavond in Rotterdam superieur was. ,,Er was één ploeg die heel graag wilde winnen. Dat zag ik bij ons niet genoeg’', zei Deschamps na de nederlaag van de wereldkampioen in De Kuip (2-0). ,,De Nederlanders hebben veel kwaliteiten. Wij maakten op technisch vlak veel fouten.’'