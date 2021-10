Oranje: fans vermaken tegen dreumes Gibraltar, maar ook blessurevrij blijven

Wijnaldum legt zich niet neer bij bijrol bij PSG: ‘Ik ben een vechter’

10 oktober Georginio Wijnaldum keert morgen tegen Gibraltar terug in de basis bij het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in de 30-jarige middenvelder, die bij zijn nieuwe club Paris Saint-Germain de laatste weken niet zeker meer is van zijn zaak. ,,Dat is wennen.’’