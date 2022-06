Oranje al 29 interlands ongeslagen in door Louis van Gaal verfoeide Kuip

Louis van Gaal zou er liever nooit meer een interland spelen, maar de Kuip is voor het Nederlands elftal al jaren een garantie voor succes. Al sinds 2000 is Oranje ongeslagen in Rotterdam, vanavond weer het decor voor het Nations League-duel met Wales.

Memphis Depay had Nederland zaterdag tegen Polen (2-2) nog aan de overwinning kunnen helpen toen hij in blessuretijd een strafschop mocht nemen. De aanvaller van Barcelona schoot echter tegen de paal. Een dure misser, die ervoor zorgde dat er een einde kwam aan de series van 19 zeges in de Kuip. Op 24 maart 2007 (0-0 tegen Roemenië) leed Oranje voor het laatst puntenverlies in Rotterdam.

Nieuwe mijlpaal

De reeks zonder nederlaag in de Kuip bleef met de 2-2 tegen Polen uiteraard wel in stand. Het Nederlands elftal kan vanavond tegen Wales voor de 30ste keer op rij ongeslagen blijven in het stadion van Feyenoord. De laatste keer dat daar een nederlaag werd geleden was op 11 oktober 2000. Met Louis van Gaal in zijn eerste periode als bondscoach verloor Oranje in de (mislukte) WK-kwalificatie met 0-2 van Portugal. Sindsdien speelde Nederland nog 6 keer gelijk en boekte het 23 zeges in de Kuip.

Volledig scherm Memphis Depay faalt vanaf de penaltystip tegen Polen. © Pim Ras Fotografie

Totaalbalans

In totaal speelde Oranje sinds 2 mei 1937 (1-0 tegen België) 127 interlands in de Kuip. Daarvan werden er 81 gewonnen (28 keer gelijk, 18 keer verloren). Nederland scoorde er 314 keer en kreeg er 112 goals tegen. Wat het aantal interlands betreft staat de Kuip nog altijd ruim bovenaan. Het Olympisch Stadion (77 duels) en de Johan Cruijff Arena (63) volgen op gepaste afstand.

Grootste overwinning

Oranje boekte op 1 november 1972 zijn grootste overwinning in de Kuip tegen Noorwegen: 9-0. De grootste nederlagen leed Nederland in 1956 tegen Ierland (1-4) en 1961 tegen Hongarije (0-3).

Wales

Nederland won alle negen voorgaande interlands tegen Wales. Cyprus is het enige andere land waartegen Oranje na evenveel duels nog een 100 procent score heeft. Van vijf thuiswedstrijden tegen Wales werd er overigens maar één in de Kuip gespeeld. Op 1 juni 2008 won Oranje in Rotterdam met 2-0 door goals van Arjen Robben en Wesley Sneijder.

Van Gaal

Het Nederlands elftal is nog ongeslagen sinds de de terugkeer van Van Gaal als bondscoach. Sinds de 2-0 nederlaag op het EK tegen Tsjechië won Oranje 8 keer en speelde het 4 keer gelijk. Van de laatste 40 interlands onder Van Gaal werd maar één verloren: 2-0 tegen Frankrijk op 5 maart 2014.