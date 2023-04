Opvallend beeld in de Kuip: fans Feyenoord gooien met opblaasvoorwerpen op tribune

Met videoSupporters van Feyenoord hebben goed naar trainer Arne Slot geluisterd. De succesvolle coach riep de fans van de Rotterdamse club de afgelopen dagen op om geen vuurwerk af te steken in het begin van het thuisduel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Alle toeschouwers in De Kuip hielden zich daaraan.

Honderden fans hielden in de twaalfde minuut van de wedstrijd wel een ludieke actie. Ze gooiden strandballen de lucht in. Feyenoord kreeg de afgelopen jaren veel boetes van de UEFA nadat fans vuurwerk hadden afgestoken. Het bekerduel met Ajax werd vorige week even onderbroken vanwege zwaar vuurwerk op de tribunes.

Volledig scherm Feyenoord-fans gooien met opblaasartikelen, die netjes op de tribune blijven. © ANP

De wedstrijd tegen Ajax werd ook tijdelijk gestaakt nadat middenvelder Davy Klaassen was geraakt door een voorwerp uit het publiek. Feyenoord heeft besloten om de resterende thuisduels in de Eredivisie met netten rond het hele veld te spelen.

Van de UEFA mogen er tijdens het duel met AS Roma geen netten voor televisiecamera’s hangen. Daarom laat Feyenoord 2000 stoeltjes leeg. Er zijn geen fans van AS Roma welkom in De Kuip.

Incident met Gervinho

Het gooien van opblaasvoorwerpen lijkt ook een knipoog richting een incident in 2015, toen Feyenoord en AS Roma ook tegenover elkaar stonden in de Kuip. Een toeschouwer gooide toen een opblaasbare banaan op het veld, die in de buurt terechtkwam van de donkere speler Gervinho van AS Roma. Dat werd door de UEFA als racistisch gedrag beschouwd. Volgens Feyenoord was daar geen sprake van.

De Rotterdamse clubleiding ging bij de UEFA vergeefs in beroep tegen de beschuldiging van racisme en de daaruit voortvloeiende sanctie van één wedstrijd zonder publiek. Bij het CAS vond Feyenoord wel gehoor na een slepende zaak waarin het tribunaal de uitspraak diverse keren uitstelde. Het CAS oordeelde dat gezien de omstandigheden de straf te zwaar was en zette het duel zonder publiek om in een voorwaardelijke sanctie. De opgelegde boete van 50.000 euro bleef wel staan.

