Opsteker voor Feyenoord richting topper tegen AZ: Trauner maakt rentree op trainingsveld

Voor Arne Slot is het een welkome meevaller, nu de belangrijkste maanden van het seizoen aanbreken. In december liet de oefenmeester nog weten dat hij Trauner pas laat in het seizoen terug verwachtte. ,,Als hij nog een paar duels kan meedoen, zou het voor mij al winst zijn.”

Slot kan in het duel tegen de nummer twee uit de eredivisie in ieder geval niet beschikken over Orkun Kökçü. De aanvoerder is geschorst na zijn vijfde gele kaart van het seizoen afgelopen week tegen SC Heerenveen. Verder mist Feyenoord komend weekeinde Justin Bijlow en Patrik Wålemark wegens blessures. Ook is onzeker of Sebastian Szymański minuten kan maken.