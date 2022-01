Opnieuw tegenslag voor Maxi Romero: PSV-spits ligt er weer uit

Ajax komt net tekort voor dubbele cijfers tegen Excelsior Maassluis

Ajax kwam vanavond één doelpunt te kort voor dubbele cijfers in het bekerduel met Excelsior Maassluis: 9-0. In de slotfase speelde de bekerhouder zelfs met een man minder omdat Danilo, die vier goals maakte, uitviel met kramp. Ajax had toen al vijf keer gewisseld.

21 januari